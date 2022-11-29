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20:18, 29 ноября 2022Забота о себе

Названы способы сохранить здоровье зубов в экстремальных условиях

Стоматолог Глеб Пекли посоветовал при отсутствии зубной щетки полоскать рот антисептиками

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

При отсутствии под рукой зубной щетки поддерживать чистоту зубов можно с помощью антисептических средств, посоветовал стоматолог Глеб Пекли. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы сохранить здоровье зубов в экстремальных условиях.

Стоматолог отметил, что иногда люди могут оказываться в обстоятельствах, при которых нет возможности полноценно ухаживать за зубами и правильно питаться. Однако даже в таком случае стоит заботиться о здоровье полости рта.

Если отсутствует возможность чистить зубы, необходимо полоскать рот после приема пищи. Для этого подойдут антисептики, например, хлоргексидин или мирамистин. Однако ими можно пользоваться не чаще, чем раз в день, иначе может пострадать нормальная микрофлора слизистой, рассказал Пекли. Он добавил, что в результате нарушения микрофлоры и ослабления местного иммунитета полость рта могут заселить колонии болезнетворных микроорганизмов.

Важно отметить, что антисептические средства влияют на цвет эмали зубов. Она темнеет, но защищена от развития кариеса. Когда же появится возможность вернуться к привычной жизни, отбелить зубы можно будет в кабинете стоматолога

Глеб Пеклистоматолог

Полоскание рта водой или антисептиками придет на помощь и в случаях, когда в полевых условиях люди едят редко, но калорийно. При контакте зубов с углеводами в мучных изделиях, крупах, картофеле во рту образуется кислота, разъедающая эмаль, пояснил стоматолог. И тогда, если нет возможности почистить зубы, нужно полоскать рот водой или антисептическим раствором, чтобы убить вредные бактерии, вызывающие кариес и заболевания десен.

«Важно соблюдать три главных пункта: не забывать о персональной гигиене, регулярно полоскать рот, особенно после приема пищи, пользоваться антисептическими средствами для орошения полости рта хотя бы раз в два дня», — конкретизировал Пекли.

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Защитить зубы в экстремальных условиях помогут капы. Восстановление одного сломанного зуба обойдется в десять раз дороже, чем разовая покупка защитной капы, добавил собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что существует три типа защитных кап: готовые (самый дешевый вариант), термопластичные (удобные) и индивидуальные (самые долговечные).

Ранее Глеб Пекли предупредил о негативном влиянии стресса на здоровье зубов. Он пояснил, что из-за стресса стираются зубы и ломаются коронки.

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Вера Владзиевская
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