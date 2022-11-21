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20:49, 21 ноября 2022Забота о себе

Стоматолог предупредил о негативном влиянии стресса на здоровье зубов

Стоматолог Глеб Пекли предупредил, что из-за стресса стираются зубы и ломаются коронки

Фото: Caroline LM / Unsplash

Из-за стресса зубы стираются, а коронки ломаются, предупредил основатель клиники эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile Глеб Пекли. Стоматолог рассказал «Ленте.ру» о негативном влиянии нервного напряжения на здоровье зубов и красоту улыбки.

Во время стресса напрягаются жевательные мышцы, которые дают повышенное давление на зубы. Это, в свою очередь, провоцирует сколы и повышенную стираемость зубов. На них появляются трещины, а пломбы, коронки, а у некоторых людей даже виниры не выдерживают давления, рассказал Пекли.

Недаром в США частыми пациентами стоматологов являются биржевые брокеры и маклеры, то есть люди, чьи профессии связаны с постоянными волнениями. Поэтому врачи досконально изучают анамнез, быт и профессию пациентов, и при выявлении нервной работы назначают дополнительно ношение кап

Глеб Пеклистоматолог

Есть и косвенные последствия стресса, портящие здоровье зубов, добавил собеседник «Ленты.ру». Например, агрессивная чистка зубов, при которой травмируется эмаль. От курения страдают зубы и десны. Дело в том, что никотин сужает кровеносные сосуды, и ткань десны слабеет, пояснил стоматолог. Это может привести к гингивиту и пародонтиту.

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Использование зубочисток, как и привычка что-то грызть во время стресса, а также скрип зубами, тоже вредны для зубов. Пекли пояснил, что острые края древесины повреждают ткань вокруг зуба, что ведет к воспалению десны. Также зубочистка образует незаметные микротрещины на эмали, в которые сразу попадают бактерии, а это прямой путь к развитию кариеса.

«Наконец, заедание стресса сладостями не только негативно сказывается на фигуре, но и портит красоту улыбки. Ведь при контакте зубов с углеводами во рту образуется кислота, разъедающая эмаль», — подвел итог стоматолог.

Ранее Глеб Пекли рассказал, как правильно чистить зубы, чтобы избежать кариеса. Он посоветовал использовать монопучковую щетку.

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Вера Владзиевская
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