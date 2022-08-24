Стоматолог научил россиян правильно чистить зубы для профилактики кариеса

Стоматолог Пекли: монопучковая щетка помогает чистить зубы тщательно

Монопучковая щетка и скребок языка помогают тщательно ухаживать за полостью рта, и, соответственно, снижают риск возникновения кариеса, рассказал стоматолог Глеб Пекли. В беседе с «Лентой.ру» он научил россиян правильно чистить зубы для профилактики болезней.

В основе всех современных методик предотвращения болезней зубов и полости рта лежит чистка, отметил стоматолог. Успешно ее осуществлять дома можно с помощью современных гигиенических инструментов.

«Помимо обычной щетки необходимо применять монопучковую щетку, а также использовать зубную нить и скребок для языка, — разъяснил Пекли. — Гигиена рта особенно эффективна, если проводить ее два раза в день: утром после завтрака и вечером перед сном».

на 80 процентов снижают риск возникновения кариеса современные методики гигиены полости рта

Монопучковая щетка отличается от обычной тем, что имеет один небольшой пучок щетинок. Она может добраться до мест во рту, недоступных для привычной щетки. Монопучковую щетку лучше выбирать с нежесткой щетиной, посоветовал стоматолог. Диаметр пучка может быть от 5 до 7 миллиметров для детей, и до 11 миллиметров для взрослых. Очищать зубы необходимо со всех сторон — внешней и внутренней.

Ежедневное использование монопучковых щеток продлевает срок службы пломб, коронок, мостов, имплантов и протезов, а также незаменимо при очистке ортодонтических конструкций. Глеб Пекли Стоматолог

Важную роль в профилактике кариеса играет использование зубной нити и скребка для языка, на котором скапливается множество микробов, добавил Пекли. Зубные нити имеют разную форму сечения: круглые, плоские, объемные, ленточные. Существует специальная нить для зубных протезов и брекет-систем. Стоматолог напомнил, что перед применением нити нужно обязательно продезинфицировать руки.

Двигать зубной нитью следует вертикально — от верхушек зубов до десен, а затем горизонтально. После очищения каждого межзубного промежутка надо брать новый отрезок нити, предупредил Пекли.

Язык также нужно очищать дважды в день, сразу после зубов. Удалить биопленку полосканием невозможно, поможет только механическое воздействие, пояснил собеседник «Ленты.ру». Язык чистят специальным скребком с наконечником в форме ложечки или насадкой для ирригатора.

Определить на глаз, хорошо ли почищены зубы и язык, невозможно. Для этого используют индикаторы зубного налета, препараты, с помощью которых отложения приобретают яркие цвета. «Налет, появившийся менее трех дней назад, становится розовым или красным. Более старые отложения получают синий тон — это уже зубной камень, удалить который сможет только врач», — подвел итог Пекли.

Ранее стоматолог рассказал, как сохранить здоровья зубов летом. Глеб Пекли отметил, что в жару обостряются хронические болезни полости рта.

