На территории бывшего российского завода «Тантал» начался пожар

На территории бывшего электроприборного завода «Тантал» в Саратове начался пожар

В Ленинском районе Саратова на территории бывшего электроприборного завода «Тантал» начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В 13:42 (12:42 по московскому времени) поступил вызов по адресу: 50 лет Октября, 110а, пожарно-спасательные подразделения выехали по второму номеру [сложности]. (…) Выехали на "Тантал"», — говорится в сообщении ведомства. Информации о пострадавших и площади горения на данный момент нет.

Электроприборное предприятие «Тантал» основали в 1949 году. На заводе производили электровакуумные приборы, а также различное оборудование для аэрокосмической отрасли. Арбитражный суд области признал предприятие банкротом в 2021 году.

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