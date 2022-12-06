В российском городе переполненный пассажирами автобус загорелся и попал на видео

В Тюмени на ходу загорелся переполненный пассажирами автобус

В Тюмени на перекрестке улиц Максима Горького и 50 лет Октября на ходу загорелся автобус, переполненный пассажирами. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

На видео с камеры очевидцев, опубликованное в Telegram-канале «Наш город Тюмень», попал горящий автобус, припаркованный у обочины, на кадрах видно, как из него вырываются клубы черного дыма.

«Сначала повалил дым, потом водитель стал всех просить срочно выйти. Водитель выбрался последний, ему пришлось вылезать через форточку», — рассказала свидетельница произошедшего.

Водитель отметил, что почувствовал запах бензина, когда автобус проезжал светофор. После этого он остановился, а машина заглохла и загорелась. По словам мужчины, он, выпустив пассажиров, безуспешно пытался потушить возгорание. Вскоре после начала пожара двери автобуса заблокировались и для того, чтобы выйти, водителю пришлось разбить стекло.

Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание, все пассажиры успели эвакуироваться. Причину пожара выясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что в Саратове загоревшийся на ходу трамвай потушили с помощью жидкости, напоминающей лимонад.