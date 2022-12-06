Бывшего помощника главы Росалкогольрегулирования отправили в СИЗО за коррупцию

В Москве бывшего помощника главы Росалкогольрегулирования отправили в СИЗО за коррупцию

Бывшего помощника главы Росалкогольрегулирования Михаила Терещенко отправили в СИЗО за коррупцию. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ему вменяют покушение на дачу взятки в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в октябре 2021 года. Терещенко признал вину и сотрудничает со следствием.

«В настоящее время он содержится в московском следственном изоляторе №5 "Водник"», — добавил инсайдер агентства.

Размер взятки и другие подробности дела пока не уточняются.

11 ноября сообщалось, что Черногория отказалась выдать России бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна.