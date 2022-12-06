Силовые структуры
Бывшего помощника главы Росалкогольрегулирования отправили в СИЗО за коррупцию
В Москве бывшего помощника главы Росалкогольрегулирования отправили в СИЗО за коррупцию
Бывшего помощника главы Росалкогольрегулирования Михаила Терещенко отправили в СИЗО за коррупцию. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ему вменяют покушение на дачу взятки в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в октябре 2021 года. Терещенко признал вину и сотрудничает со следствием.
«В настоящее время он содержится в московском следственном изоляторе №5 "Водник"», — добавил инсайдер агентства.
Размер взятки и другие подробности дела пока не уточняются.
11 ноября сообщалось, что Черногория отказалась выдать России бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна.