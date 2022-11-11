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10:22, 11 ноября 2022Силовые структуры

Черногория отказалась выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна

Черногория отказалась выдать России бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Черногория отказалась выдать России бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в многомиллиардных финансовых махинациях. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Официальные ведомства это решение пока не комментировали.

В конце февраля Чуян, находившийся в СИЗО города Спуж, отказался от российского гражданства.

1 октября 2021 года стало известно, что полиция города Тиват в Черногории задержала Чуяна по ордеру Интерпола. Чиновнику заочно предъявлено обвинение по статье 201 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). По версии следствия, он, как бенефициар ОФК-банка, организовал выдачу кредитов фирмам-однодневкам, которые не были возвращены.

Чуян по собственному желанию, летом 2018 года покинул пост руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), который он занимал с момента создания службы в конце 2008 года.

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Елизавета Новикова
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