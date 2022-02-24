В Черногории экс-глава Росалкогольрегулирования Чуян перестал быть россиянином

Бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, задержанный в Черногории по запросу российских властей, которые обвиняют его в финансовых махинациях, отказался от гражданства Российской Федерации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывший российский чиновник и банкир в настоящее время находится в СИЗО города Спуж. В скором времени суд Подгорицы должен рассмотреть запрос Генпрокуратуры России о его экстрадиции на родину.

Адвокатам не удалось оспорить заочный арест Чуяна, который был санкционирован Басманным судом Москвы 25 декабря 2018 года. На основании этого решения Россия объявила его в международный розыск.

1 октября 2021 года стало известно, что полиция города Тиват в Черногории задержала Чуяна по ордеру Интерпола. Чиновнику заочно предъявлено обвинение по статье 201 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). По версии следствия, он, как бенефициар ОФК-банка, организовал выдачу кредитов фирмам-однодневкам, которые не были возвращены.

Чуян по собственному желанию, летом 2018 года покинул пост руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), который он занимал с момента создания службы в конце 2008 года.