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10:25, 6 декабря 2022Путешествия

Россиянам станет проще попасть на курорты Таиланда и Индии

«Аэрофлот» запросил у Росавиации допуски на дополнительные рейсы в Таиланд и Индию

Фото: Humphrey Muleba / Unsplash

Россиянам станет проще попасть в Таиланд и Индию — авиакомпания «Аэрофлот» запросила у Росавиации допуски на дополнительные рейсы на курорты двух стран. Об этом сообщается на официальном портале Федерального агентства воздушного транспорта. 

Так, авиаперевозчик выразил готовность увеличить количество перелетов на Пхукет из Санкт-Петербурга, Владивостока и Иркутска до двух в неделю. Компания «Россия» запросила до 15 еженедельных вылетов из Москвы в Бангкок. Также «Аэрофлот» планирует запустить дополнительные рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Гоа, а «Россия» — из Санкт-Петербурга. 

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Кроме того, «Уральские авиалинии» запрашивает увеличение рейсов в Бишкек из Уфы, Санкт-Петербурга и Казани, Red Wings готов расширить полетную программу в Казахстан из Москвы: рейсы планируется выполнять в Астану, Алматы и Актау.

Ранее сообщалось, что Росавиация выделит 19 российским авиакомпаниям субсидии на выполнение рейсов по стране. Отмечается, что господдержка в размере девяти миллиардов рублей направлена на погашение расходов перевозчиков, совершающих коммерческие полеты в период с апреля по октябрь.

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Валентина Процкова
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