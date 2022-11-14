Российским авиакомпаниям выделят субсидии на выполнение рейсов по стране

Росавиация: российским авиакомпаниям выделят 9 млрд рублей на выполнение рейсов по стране

Росавиация выделит 19 российским авиакомпаниям субсидии на выполнение рейсов по стране. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Положительное решение о перераспределении экономии средств субсидии принято в отношении 19 авиакомпаний России, — говорится в сообщении агентства. — Также они обеспечат продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации».

Уточняется, что господдержка в размере девяти миллиардов рублей направлена на погашение расходов отечественных авиаперевозчиков, совершающих коммерческие полеты в период с апреля по октябрь.

Такую финансовую помощь получат компании S7 — почти миллиард рублей, «Уральские авиалинии» — 637,4 миллиона, «Аэрофлот» — более 500 миллионов, «Победа» — 243,6 миллиона, «Россия» — 174,7 миллиона, NordStar — 140,7 миллиона, Smartavia — 81,2 миллиона, «Ямал» — 67,5 миллиона, «ИрАэро» — 26 миллионов, а также «Якутия» — 21,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в России для устранения проблемы с задержками рейсов предложили запретить полеты авиапассажирам, которые пришли на посадку со сверхнормативной ручной кладью. С подобной инициативой выступила обслуживающая международный аэропорт Шереметьево компания «Шереметьево Хэндлинг».