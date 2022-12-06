На водопроводной станции в Токио произошел взрыв

Один рабочий погиб в результате взрыва на стройке на водопроводной станции в Токио

На подземной водопроводной станции района Ёдогава в Токио произошел взрыв, в это время там шли строительные работы, и рядом находились люди. Об этом пишет телеканал NHK со ссылкой на противопожарные службы японской столицы.

Инцидент произошел около 11 утра по местному времени (05:00 мск). Мужчина, госпитализированный после взрыва, скончался. Ему было от 50 до 70 лет. Кроме того, сообщается, что еще один строитель оказался заблокированным в канализационном колодце глубиной в 20 метров. Сейчас пожарная служба Токио занимается его спасением.

Причины взрыва пока не уточняются.

4 декабря в жилом доме турецкого города Шанлыурфа произошел взрыв. Пострадали как минимум четыре человека. Также повреждения получили несколько квартир, располагающихся на первом этаже.