Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:41, 6 декабря 2022Мир

На водопроводной станции в Токио произошел взрыв

Один рабочий погиб в результате взрыва на стройке на водопроводной станции в Токио

Фото: Issei Kato / Reuters

На подземной водопроводной станции района Ёдогава в Токио произошел взрыв, в это время там шли строительные работы, и рядом находились люди. Об этом пишет телеканал NHK со ссылкой на противопожарные службы японской столицы.

Инцидент произошел около 11 утра по местному времени (05:00 мск). Мужчина, госпитализированный после взрыва, скончался. Ему было от 50 до 70 лет. Кроме того, сообщается, что еще один строитель оказался заблокированным в канализационном колодце глубиной в 20 метров. Сейчас пожарная служба Токио занимается его спасением.

Причины взрыва пока не уточняются.

4 декабря в жилом доме турецкого города Шанлыурфа произошел взрыв. Пострадали как минимум четыре человека. Также повреждения получили несколько квартир, располагающихся на первом этаже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Китае пригрозили США разгромом из-за политики Вашингтона по Украине
Россиянам рассказали об опасностях покупок в мессенджерах
Появилось видео пожара после атаки дрона ВСУ на аэродром в российском регионе
ВСУ с дрона атаковали аэродром в приграничном российском регионе
Побывавшая в Таиланде россиянка назвала отношение к русским издевательством
В России предложили создать кибервойска из хакеров
На водопроводной станции в Токио произошел взрыв
Россия пообещала напомнить Совбезу ООН о детях Донбасса
Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов
Участок московского метро возобновил работу раньше срока
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.