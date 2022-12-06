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01:13, 6 декабря 2022Мир

Стало известно о планах Трасс баллотироваться в британский парламент

Independent: Трасс планирует баллотироваться в качестве депутата парламента в 2024 году

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Экс премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена вновь баллотироваться в британский парламент на выборах в 2024 году. Об этом сообщает Independent со ссылкой на представителя британского политика, знакомого с ситуацией.

Уточняется, что Трасс планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата от Юго-Западного Норфолка. Однако, по данным газеты Express, официальных заявлений о своем решении она делать не будет.

Лиз Трасс избрали премьером Великобритании в сентябре, однако уже в октябре она объявила об отставке. Срок ее полномочий стал самым коротким в истории страны. После Трасс пост премьер-министра занял экс-канцлер Казначейства Риши Сунак.

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Екатерина Подвигина
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