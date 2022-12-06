Сообщение о пропуске соревнований биатлонистами Удмуртии оказалось недостоверным

Информация о пропуске соревнований удмуртскими биатлонистами не подтвердилась

Сообщение о том, что биатлонисты из Удмуртии были вынуждены пропустить соревнования из-за проблем с финансированием, оказалось недостоверным.

На сайте телеканала «Матч ТВ» 3 декабря появилась публикация, в которой сообщалось, что юниорская сборная Удмуртии по биатлону пропустит всероссийские соревнования. При этом утверждалось, что это вынужденная мера, связанная с отсутствием финансирования от региона.

Отмечалось, что в начале декабря спортсмены должны были выехать на первый этап юниорских соревнований, который пройдет в Ханты-Мансийске с 6 по 12 декабря, однако из-за нехватки средств были вынуждены отправиться по домам. Также сообщалось, что в настоящее время тренеры и сами биатлонисты рассматривают вариант перехода в другие сборные.

При этом телеканал ссылался на неназванный источник. Какие-либо данные о нем не указывались, что может свидетельствовать о недостоверности сообщенных им сведений.

Глава Федерации биатлона Удмуртии, трехкратный чемпион мира Иван Черезов в беседе с «Чемпионатом» опроверг информацию о том, что биатлонистам из республики пришлось пропустит соревнования. Он признал, что некоторое время назад поездка действительно находилась под угрозой, однако эту проблему удалось решить при содействии удмуртских властей.

Так, по словам Черезова, за две недели до выезда, то есть до 5 декабря, была проведена встреча с участием представителей министерства по физической культуре и спорту и министерства финансов республики. По ее итогам было принято решение, что удмуртские биатлонисты поедут на соревнования и им будет оказана необходимая поддержка.

Минспорта Удмуртии на своей официальной странице во «ВКонтакте» также сообщило, что сборная республики едет на соревнования.

Публикация получила охват в СМИ и соцсетях. Так, материалы о том, что удмуртская сборная не сможет выехать на соревнования, появлялись на сайтах Sports.ru, KP.RU и Udm.info. Также аналогичные сообщения появлялись в пабликах и на личных страницах пользователей соцсетей (1, 2, 3).