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14:00, 6 декабря 2022Путешествия

Названы альтернативные способы получения визы США

TourDom: россияне могут подать документы на визы США в Италии, Франции, Польше и в ОАЭ
СюжетВизы в Европу:

Фото: Xinhua / Evgeny Sinitsyn / Globallookpress.com

У россиян есть возможность получить визы в США в дипломатических учреждениях республики, находящихся в третьих странах. Альтернативные способы получения въездных документов назвали корреспонденты портала TourDom со ссылкой на визовых экспертов.

Так, граждане России могут подать документы в консульства Италии, Франции и Польши. «Я подаю своих туристов только через Италию и Польшу, иногда Францию. В других странах в большинстве случаев место ловится очень долго либо много отказов», — рассказал визовый эксперт Дмитрий Волков. При этом он отметил, что Польша — не самый удобный вариант, поскольку власти страны ограничили въезд отечественных путешественников из-за ситуации на Украине.

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Также популярны у соотечественников Хорватия, ОАЭ и Казахстан. По словам представителя компании DMG Travel & Golf Concierge Марии Маньшевой, россияне начали бронировать слоты на подачу документов на американскую визу в данных странах уже на 2023 год. Кроме того, некоторые туристы пытаются оформить въездные документы в США на Маврикии. «Правда, такой способ некоторые специалисты называют слишком экзотическим и предупреждают туристов, что шансы получить отказ возрастают», — отметили авторы материала.

Ранее в ноябре стало известно, что россияне оказались на третьем месте среди европейских стран по объему оформленных виз в США за первые девять месяцев 2022 года. По данным Госдепа, с января по сентябрь 2022 года визы класса B1/B2 (туристические) получили 25,6 тысячи россиян, при этом за 10 месяцев 2021 года количество выданных турвиз составило лишь 3,7 тысячи.

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Валентина Процкова
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