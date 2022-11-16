Россияне попали в лидеры по полученным визам США несмотря на сложности с выдачей

Госдеп: за девять месяцев 2022 года россияне получили 25,6 туристических виз США

Россияне оказались на третьем месте среди европейских стран по объему оформленных виз в США за первые девять месяцев 2022 года. Об этом пишут «Известия».

По данным Госдепа, предоставленным американским посольством в Москве, с января по сентябрь 2022 года визы класса B1/B2 (туристические) получили 25,6 тысячи россиян, при этом за 10 месяцев 2021 года количество выданных турвиз составило лишь 3,7 тысячи. В тройку лидеров по оформлению документа в 2022 году также попали Турция (свыше 35 тысяч) и Румыния (более 30 тысяч).

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна, несмотря на сложности с оформлением американской визы, россияне успешно получают документ, обращаясь в посольства США в странах СНГ, а также в Катар и ОАЭ.

«Наиболее популярные у россиян страны для подачи [документов] на визы — Казахстан и Армения. Но есть сложности с записью на интервью у консула, большие очереди. Появились специальные боты, которые отслеживают слоты на собеседование в посольстве и перепродают их за огромные деньги — доходит до одной тысячи долларов (около 60 тысяч рублей) за запись», — уточнил Мурадян.

В посольстве США в Москве рассказали, что продолжают переговоры с российским правительством для решения проблем с дипсоставом и «поддержания жизнеспособного и функционирующего представительства».

Ранее путешествующий по США тревел-блогер побывал в гостях у американцев и не нашел разницы с домами в российских регионах. Например, россиянина удивило, что хозяева застилают стол клеенкой — мужчина назвал это «пронзительным отсылом к настоящей русской глубинке».