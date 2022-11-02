Россиянин погостил у американцев и сравнил их быт с жизнью в российской глубинке

Автор блога TravelManiac побывал в гостях у американцев в штате Канзас и рассказал о доме

Путешествующий по США тревел-блогер побывал в гостях у американцев и не нашел разницы с домами в российской глубинке. Об этом он рассказал в личном блоге TravelManiac на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин уточнил, что в гости его пригласила семейная пара, проживающая в «небольшой сельскохозяйственной деревеньке» в штате Канзас, в центральной части страны. Они владеют двухэтажным домом с садом, который построили еще родители супруга. Путешественник обратил внимание на «традиционное американское крыльцо» с удобными креслами, «узнаваемую по старым фильмам» гостиную с секретером и старой мебелью.

«Обеденный стол устелен клеенкой! Вот прямо пронзительный отсыл к настоящей русской глубинке. Клеенка оказалась наибольшим удивлением для меня в этом американском доме», — сравнил обстановку в доме американцев с бытом россиян автор блога.

Кроме того, блогера удивила вторая гостиная, обставленная как «охотничий домик», где хозяин любит сидеть с друзьями у камина, а также кухня, забитая мелочами, утварью и коробками с едой — путешественник отметил, что здесь «нет ни миллиметра свободного пространства».

«Что касается сравнения с домами в российской глубинке, я для себя отметил, что вот прямо какой-то глобальной разницы нет. В целом все устроено довольно по-деревенски: не хуже, но и не лучше, не с отрывом в несколько десятилетий, как в каких-то других областях», — подытожил путешественник.

В апреле российская блогерша поговорила со знакомым американцем и выяснила популярные стереотипы жителей США о русских. По ее словам, мужчина считает русских довольно закрытыми людьми при первом знакомстве.