Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:32, 2 ноября 2022Путешествия

Россиянин погостил у американцев и сравнил их быт с жизнью в российской глубинке

Автор блога TravelManiac побывал в гостях у американцев в штате Канзас и рассказал о доме

Фото: Angela to Roxel / Globallookpress.com

Путешествующий по США тревел-блогер побывал в гостях у американцев и не нашел разницы с домами в российской глубинке. Об этом он рассказал в личном блоге TravelManiac на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин уточнил, что в гости его пригласила семейная пара, проживающая в «небольшой сельскохозяйственной деревеньке» в штате Канзас, в центральной части страны. Они владеют двухэтажным домом с садом, который построили еще родители супруга. Путешественник обратил внимание на «традиционное американское крыльцо» с удобными креслами, «узнаваемую по старым фильмам» гостиную с секретером и старой мебелью.

«Обеденный стол устелен клеенкой! Вот прямо пронзительный отсыл к настоящей русской глубинке. Клеенка оказалась наибольшим удивлением для меня в этом американском доме», — сравнил обстановку в доме американцев с бытом россиян автор блога.

Материалы по теме:
Азартные игры и обилие алкоголя. Россиянин отправился в «город грехов» Лас-Вегас и ощутил на себе его пагубное влияние
Азартные игры и обилие алкоголя.Россиянин отправился в «город грехов» Лас-Вегас и ощутил на себе его пагубное влияние
5 февраля 2022
«Ни пива, ни кофе, ни секса!» Один из штатов США облюбовали религиозные фанатики. Чем они удивляют туристов?
«Ни пива, ни кофе, ни секса!»Один из штатов США облюбовали религиозные фанатики. Чем они удивляют туристов?
1 апреля 2022

Кроме того, блогера удивила вторая гостиная, обставленная как «охотничий домик», где хозяин любит сидеть с друзьями у камина, а также кухня, забитая мелочами, утварью и коробками с едой — путешественник отметил, что здесь «нет ни миллиметра свободного пространства».

«Что касается сравнения с домами в российской глубинке, я для себя отметил, что вот прямо какой-то глобальной разницы нет. В целом все устроено довольно по-деревенски: не хуже, но и не лучше, не с отрывом в несколько десятилетий, как в каких-то других областях», — подытожил путешественник.

В апреле российская блогерша поговорила со знакомым американцем и выяснила популярные стереотипы жителей США о русских. По ее словам, мужчина считает русских довольно закрытыми людьми при первом знакомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Во Франции предложили способ покупать нефть из России по более дешевой цене
США заявили об отсутствии угрозы от пусков ракет КНДР
Россиян с иностранными правами перестанут штрафовать
Стало известно о воздушной тревоге в Одессе
Россиянам дали советы по профилактике ВИЧ
Девушку дважды отправили домой из офиса за отвлекающий коллег от работы наряд
Латынина оценила видео МОК об эволюции гимнастики без упоминания СССР и России
Врач назвала три главные ошибки при похудении
Россиянам объяснили порядок выдачи загранпаспортов в период мобилизации
Россиянин погостил у американцев и сравнил их быт с жизнью в российской глубинке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.