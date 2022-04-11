Россиянка поговорила с американцем и выяснила популярные стереотипы о русских

Автор блога «Тут вам не там» выяснила популярные стереотипы американцев о русских

Российская блогерша поговорила с знакомым американцем, который работает учителем английского на Шри-Ланке, и выяснила популярные стереотипы жителей США о русских. Своими наблюдениями путешественница поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на «Яндекс.Дзен».

Как рассказал мужчина, если раньше многие американцы и так опасались русских, то сейчас они боятся их еще больше. «Ну не то чтобы я боюсь русских, просто в целом считаю их довольно опасными. Вся эта русская мафия, ну, вы сами понимаете», — пояснил он.

По мнению автора блога, ее знакомый пересмотрел голливудские фильмы, где жители России зачастую изображаются как «опасные парни, которых лучше не злить».

Также собеседник блогерши добавил, что считает русских довольно закрытыми людьми при первом знакомстве. «Здесь уже сложно поспорить, так как в путешествиях я часто определяю своих по сосредоточенным, чересчур серьезным лицам. Но что в этом плохого?» — отметила девушка.

Ранее в январе российская туристка, побывавшая в Италии, выяснила у знакомого местного жителя, что на самом деле думают в стране про русских девушек. По его словам, женщин из Восточной Европы выдает ухоженность и нарядность, в некоторых случаях абсолютно неуместная — платья в пол или высокие каблуки.