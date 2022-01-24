Россиянка выяснила у знакомого итальянца мнение о русских и украинских девушках

Российская туристка, побывавшая в Италии, выяснила у знакомого местного жителя, что на самом деле думают в стране про русских девушек. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам знакомого путешественницы, итальянские мужчины легко по внешнему виду могут определить, что девушка из России или Украины. Женщин из Восточной Европы выдает ухоженность и нарядность, в некоторых случаях абсолютно неуместная — платья в пол или высокие каблуки.

«У нас не принято, чтобы девушки наряжались по любому поводу, все эти каблуки, мини-юбки, либо платья в пол… Я сам это заметил, когда был в Москве и в Санкт-Петербурге, было холодно, но и погода вас, видимо, не останавливает. Помню, как девушка шла по гололеду в сапогах на каблуках. Это странно!» — передала комментарий друга россиянка.

Также автор блога поделилась распространенным мнением, которое часто слышала в Италии: местные мужчины выглядят лучше, чем женщины — они более красивые, ухоженные, опрятные. В подтверждение этому отечественная туристка рассказала, как побывала в гостях у знакомого итальянца и была шокирована количеством его средств по уходу за собой.

Тем не менее, она не согласилась с мнением своего друга. «Вообще, мне кажется, в последние годы гораздо меньшее количество женщин в России так одевается, это скорее стереотип, прочно укрепившийся в сознании иностранцев, которые видели подобные картинки более 10 лет назад», — заключила она.

Ранее в декабре российская туристка побывала в Милане и выяснила у знакомого итальянца его истинное мнение о русских. Первое, что больше всего шокировало иностранца — манера вождения русских людей.