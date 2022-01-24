Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка выяснила у знакомого итальянца мнение о русских и украинских девушках

По мнению итальянцев, русские девушки наряжаются в платья и каблуки в любую погоду

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Российская туристка, побывавшая в Италии, выяснила у знакомого местного жителя, что на самом деле думают в стране про русских девушек. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам знакомого путешественницы, итальянские мужчины легко по внешнему виду могут определить, что девушка из России или Украины. Женщин из Восточной Европы выдает ухоженность и нарядность, в некоторых случаях абсолютно неуместная — платья в пол или высокие каблуки.

«У нас не принято, чтобы девушки наряжались по любому поводу, все эти каблуки, мини-юбки, либо платья в пол… Я сам это заметил, когда был в Москве и в Санкт-Петербурге, было холодно, но и погода вас, видимо, не останавливает. Помню, как девушка шла по гололеду в сапогах на каблуках. Это странно!» — передала комментарий друга россиянка.

Материалы по теме:
«Купи осьминога — порадуй тещу!» Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
«Купи осьминога — порадуй тещу!»Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
11 сентября
Святая земля Алкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»
Святая земляАлкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»
30 апреля

Также автор блога поделилась распространенным мнением, которое часто слышала в Италии: местные мужчины выглядят лучше, чем женщины — они более красивые, ухоженные, опрятные. В подтверждение этому отечественная туристка рассказала, как побывала в гостях у знакомого итальянца и была шокирована количеством его средств по уходу за собой.

Тем не менее, она не согласилась с мнением своего друга. «Вообще, мне кажется, в последние годы гораздо меньшее количество женщин в России так одевается, это скорее стереотип, прочно укрепившийся в сознании иностранцев, которые видели подобные картинки более 10 лет назад», — заключила она.

Ранее в декабре российская туристка побывала в Милане и выяснила у знакомого итальянца его истинное мнение о русских. Первое, что больше всего шокировало иностранца — манера вождения русских людей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал покинувшего Россию бывшего судью «воплощением предательства»
Раскрыты шаги по спасению Бориса Джонсона после скандала с вечеринками
Назван заметный на лице после пробуждения симптом рака
Девушка получила неожиданное сообщение от начальника и решила бросить работу
В Европе назвали «самоубийственной» политику Запада в отношении России
Вирусолог предупредил об опасности использования омикрона как живой вакцины
Россиянам раскрыли стоимость автомобилей в 2022 году
Россиян разозлила длинная очередь за импортными шоколадными батончиками
Врач перечислил пять самых частых симптомов омикрон-штамма коронавируса
Россиянка выяснила у знакомого итальянца мнение о русских и украинских девушках
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter