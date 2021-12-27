Россиянка побывала в Италии и выяснила истинное мнение иностранцев о русских

Российская туристка побывала в Милане и выяснила у знакомого итальянца его истинное мнение о русских. Подробностями разговора она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, ее знакомый был в России около 10 раз. Первое, что больше всего шокировало иностранца — манера вождения русских людей. Итальянец отметил, что водитель может выехать на встречную полосу для обгона при запрещающих маневр знаках, говорить за рулем по телефону, и громко ругаться в пробках на других участников движения.

«Я думал, что мы — итальянцы, темпераментные люди. Как оказалось, русские тоже», — поделился откровением собеседник путешественницы.

Также итальянец отметил, что русские люди не любят заниматься организацией, а предпочитают, когда все делают за них. Например, он вспомнил, что россияне скорее выберут купить сувениры или экскурсии с приличной наценкой, чем искать другие варианты самостоятельно.

Еще одна черта русских, по мнению жителя Милана, чрезмерное проявление экспертности и навязывание своего мнения. «Сколько ни общался с русскими, они всегда стремятся доказать свою правоту и показать, что абсолютно во всем являются экспертами. Есть только одно верное мнение — то, которое принадлежит им», — передала слова итальянца автор блога.

Россиянка согласилась с этим фактом, однако добавила, что итальянцы ведут себя точно так же. «Более того, ведут себя надменно и всегда ставят себя и свою точку зрения превыше остальных», — уточнила путешественница.

Ранее в декабре побывавшая во Франции россиянка познакомилась с местными пенсионерками и подслушала их разговоры о России. В первую очередь туристка узнала, что пожилые европейские женщины расхваливали русских мужчин за то, что они умеют практически все.