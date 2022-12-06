Звезда Netflix рассказал о помощи соцсетей в борьбе с РПП

Ведущий Джонатан Ван Несс рассказал, как соцсети помогли ему взять РПП под контроль

Звезда шоу стримингового сервиса Netflix Queer Eye, парикмахер Джонатан Ван Несс признался, что взять под контроль расстройство пищевого поведения (РПП) ему помогли соцсети. О борьбе с компульсивным перееданием 35-летний ведущий рассказал в беседе с People.

По словам Ван Несса, ключевым моментом в борьбе с компульсивным перееданием стало решение рассказать о расстройстве в социальных сетях в октябре. «Что бы вас ни томило, стыд процветает в секретности. Открывшись и попросив о помощи у проверенного терапевта или группы поддержки, можно начать выздоравливать. Вынесите стыд на публику, и перестанет быть страшно», — заверил он.

Ведущий признает, что пока далек от излечения. «Исцеление и выздоровление — это то, с чем мне придется иметь дело всегда. Хотел бы я просто аккуратно упаковать свою травму, положить ее на полку и сказать: "Хорошо, у меня все"», — сказал он, добавив, что с болью приходится выстраивать отношения.

Ведущий отметил, что ему помогают несколько специалистов. «Психотерапия дала сил быть уязвимым, рассказать об этом испытании», — уточнил он, добавив, что также работает с нутрициологом.

С расстройством пищевого поведения Джонатан Ван Несс борется на фоне иммунодефицита — в 2021 году интервью The New York Times он признался, что у него нашли ВИЧ-инфекцию.

Ранее сообщалось, что более половины россиян считают людей с психическими расстройствами в той или иной степени опасными для общества. При этом опрос выяснил, что 33 процента респондентов готовы им помогать.