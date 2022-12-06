Звезда Netflix рассказал о помощи соцсетей в борьбе с РПП
Звезда шоу стримингового сервиса Netflix Queer Eye, парикмахер Джонатан Ван Несс признался, что взять под контроль расстройство пищевого поведения (РПП) ему помогли соцсети. О борьбе с компульсивным перееданием 35-летний ведущий рассказал в беседе с People.
По словам Ван Несса, ключевым моментом в борьбе с компульсивным перееданием стало решение рассказать о расстройстве в социальных сетях в октябре. «Что бы вас ни томило, стыд процветает в секретности. Открывшись и попросив о помощи у проверенного терапевта или группы поддержки, можно начать выздоравливать. Вынесите стыд на публику, и перестанет быть страшно», — заверил он.
Ведущий признает, что пока далек от излечения. «Исцеление и выздоровление — это то, с чем мне придется иметь дело всегда. Хотел бы я просто аккуратно упаковать свою травму, положить ее на полку и сказать: "Хорошо, у меня все"», — сказал он, добавив, что с болью приходится выстраивать отношения.
Ведущий отметил, что ему помогают несколько специалистов. «Психотерапия дала сил быть уязвимым, рассказать об этом испытании», — уточнил он, добавив, что также работает с нутрициологом.
С расстройством пищевого поведения Джонатан Ван Несс борется на фоне иммунодефицита — в 2021 году интервью The New York Times он признался, что у него нашли ВИЧ-инфекцию.
Ранее сообщалось, что более половины россиян считают людей с психическими расстройствами в той или иной степени опасными для общества. При этом опрос выяснил, что 33 процента респондентов готовы им помогать.