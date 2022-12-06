Нарколог объяснил разницу в распространении алкоголизма в разных регионах России

Нарколог Исаев: алкоголизм более распространен в регионах с тяжелыми погодными условиями

География распространения алкоголизма, наркомании, других вредных привычек в России достаточно стабильна. Традиционно они особенно распространены в регионах с неблагоприятными климатическими условиями, психологически давящими на людей, и в регионах, где большое число населения занято на тяжелых работах. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.

Чечня, Дагестан и Ингушетия лидируют в рейтинге по отсутствию вредных привычек. Аутсайдерами стали Хакасия, Камчатский край, Сахалинская область, Удмуртия. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.

«Год за годом регионы, занимающие лидирующие позиции, остаются неизменными. Причинами тому являются религиозные традиции, а также благоприятные климатические условия. В совокупности это способствует более низкому употреблению алкоголя», — объяснил Исаев.

Он отметил, однако, что переезд людей из подобных регионов в менее благоприятные может провоцировать злоупотребление. В частности, речь идет о подростках как самой уязвимой категории населения.

«Это связано с дезадаптацией, проблемами с социализацией, повышенными нагрузками, стрессом», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Что касается аутсайдеров рейтинга, то здесь, по словам нарколога, регионы иногда меняются местами, но в целом картина остается неизменной. Распространение вредных привычек Исаев связывает прежде всего с неблагоприятными климатическими условиями, психологически давящими на людей. Он также предлагает обратить внимание на то, что в упомянутых регионах, как правило, развита добыча природных ресурсов.

Многие сотрудники работают вахтовым методом, преобладают мужчины. Именно такой образ жизни провоцирует фактор злоупотребления различными веществами и развития вредных привычек. Важно также учитывать, что в данном исследовании скорее всего речь идет про официально зарегистрированные продажи алкоголя, но никак не учитываются различные суррогаты, самогон Руслан Исаев нарколог

Для того чтобы справиться с этой проблемой, отметил Исаев, необходимо провести своеобразный аудит в каждом регионе: разобраться, чем обусловлены злоупотребления в конкретной точке и что именно становится предметом злоупотребления: алкоголь, наркотики, что-то еще.

«Важно смотреть ведущие факторы и причины, работать точечно в каждом регионе и, что самое главное, работать комплексно. Меры должны включать в себя не только ограничения на продажу алкоголя и табачных изделий, но и профилактику, лечение и реабилитацию», — убежден нарколог.

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