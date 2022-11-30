Россиянам перечислили способы предотвратить инфаркт и инсульт

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06:59, 30 ноября 2022Забота о себе

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Генетик Колесникова: генетический анализ позволит определить риски возникновения инфаркта

Фото: Jair Lázaro / Unsplash

Врач-генетик, член экспертного совета сети медицинских лабораторий Ирина Колесникова рассказала, что наследственная предрасположенность является одним из ключевых факторов угрозы возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом она сообщила «Известиям».

Специалист пояснила, что определить склонность к заболеваниям сердца и сосудов, а также предупредить их развитие поможет генетический тест. Она уточнила, что наиболее частой причиной смерти и потери трудоспособности являются заболевания такого характера. Спровоцировать их появление могут не только стрессы и вредные привычки, зачастую это обусловлено генетической предрасположенностью. Колесникова отметила, что, благодаря современным комплексным ДНК-исследованиям, можно выявить склонность к развитию инфаркта, инсульта, ишемической и гипертонической болезни сердца.

Кроме того, продолжила эксперт, специалисты анализируют генетические вариации, которые влияют на эффективность медикаментозного лечения, в том числе они способны оказать воздействие на то, насколько хорошо препарат усваивается организмом человека. Все это позволяет врачу подобрать наиболее подходящие лекарства для пациента, пояснила Колесникова. Генетический анализ сдается в любом возрасте, при этом достаточно сделать это один раз, поскольку генетический профиль человека остается неизменным на протяжении всей жизни, добавила она.

Ранее сообщалось, что ученые научили нейросеть выявлять сердечно-сосудистые болезни исключительно по рентгеновскому снимку грудной клетки.

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Варвара Кузьмина
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