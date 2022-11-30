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06:40, 30 ноября 2022Наука и техника

Нейросеть научилась выявлять болезни сердца по рентгеновскому снимку

Medical Xpress: нейросеть научили выявлять сердечно-сосудистые заболевания по рентгену

Фото: Shutterstock

Ученые из Центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний при Массачусетской больнице общего профиля представили нейросеть, которую научили выявлять сердечно-сосудистые болезни по одному лишь рентгеновскому снимку грудной клетки. Выводы работы будут озвучены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), а краткий обзор приводит Medical Xpress.

Как уточняется, искусственный интеллект построен по принципу глубокого обучения (deep learning). Нейросеть CXR-CVD risk рассчитывает десятилетний риск развития недугов на основе статистической модели атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (ASCVD), которая учитывает такие показатели, как возраст, пол, раса, систолическое артериальное давление, гипертония в анамнезе, курение, диабет второго типа и анализы крови. Компьютер обучали на основе более чем 147 тысяч рентгеновских снимков грудной клетки.

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В результате экспериментов модель протестировали на 11 тысячах пациентов, средний возраст который составил 60 лет. У 1096 добровольцев, или у 9,6 процента, за последние десять лет было диагностировано какое-либо сердечно-сосудистое заболевание. Авторы обнаружили, что прогнозы искусственного интеллекта зачастую соответствовали произошедшим болезням в действительности. Кроме того, была проверена прогностическая убедительность относительно рекомендаций по приему статинов, которые обычно назначаются таким пациентам. Препараты нейросеть рекомендовала участником с десятилетним риском от 7,5 процента вероятности или выше. В этом направлении компьютер также показал высокую эффективность.

Медики отметили, что все еще необходимы новые исследования для проверки модели. В случае успешного прохождения всех испытаний она может стать дополнительным инструментом принятия верных решений профильными специалистами.

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Елена Апазиди
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