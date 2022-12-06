В администрации Одессы заявили о частичном восстановлении водоснабжения

В Одессе частично восстановили водоснабжение домов горожан. Об этом заявил представитель украинской администрации города Сергей Братчук, передает РИА Новости.

«Некоторые жилмассивы подключаются как минимум к водоснабжению. В случае необходимости в районы специализированными машинами будет подвозиться техническая и питьевая вода», — сказал он. Кроме того, Братчук отметил, что в Одессе появляется электроэнергия.

По его словам, ситуация в городе остается тяжелой, но не является критической. Представитель администрации уточнил, что одесские больницы продолжали работу на альтернативных источниках питания по «отработанному алгоритму».

Ночью 6 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе не работают котельные из-за отсутствия электричества. Также была остановлена работа электротранспорта. Как он утверждает, в Одессе не было воды. Мэр уточнил, что если не произойдет никаких улучшений, то она будет развозиться специализированными машинами во все районы. Мэр назвал ситуацию сложной, но отметил, что ее удается контролировать.