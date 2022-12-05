В Одессе остановилась работа котельных

Мэр Одессы Труханов: из-за отсутствия электроэнергии в городе прервана работа котельных

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что городские котельные остановили свою работу в связи с отсутствием электроэнергии. Его слова приводит РИА Новости.

«Из-за отсутствия электроэнергии в Одессе остановлена работа котельных КП "Теплоснабжение города Одесса". Работа электротранспорта остановлена», — заявил Труханов. Он добавил, что в городе также отсутствует вода, уточнив, что если никаких улучшений не будет, то ее будут развозить специализированные машины во все районы. По словам мэра, ситуация хоть и сложная, но контролировать ее удается.

5 декабря стало известно о введении аварийных отключений электричества во всех областях Украины. Ухудшение ситуации произошло вследствие попаданий по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Одессе и большинстве общин Одесской области пропало электричество после ракетных ударов по энергосистеме региона. Уточнялось, что началась работа над возобновлением электроснабжения.