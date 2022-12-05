В Одессе пропало электричество после ударов по энергосистеме

Власти Одессы сообщили, что город обесточен после ударов по энергосистеме

Одесса и большинство общин Одесской области оказались обесточены после ракетных ударов по энергосистеме региона. Об этом в Telegram сообщил глава областной администрации Максим Марченко.

«Все службы находятся на местах и уже приступили к возобновлению электроснабжения», — написал он.

Ранее власти Украины сообщили, что в Одессе в результате ракетного удара были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. В результате в городе пропали электричество и вода, была остановлена работа котельных и электротранспорта.

Днем 5 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В нескольких регионах прозвучали взрывы, ракетными ударами была повреждена энергосистема страны.