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19:11, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Одессе пропало электричество после ударов по энергосистеме

Власти Одессы сообщили, что город обесточен после ударов по энергосистеме

Фото: Nacho Doce / Reuters

Одесса и большинство общин Одесской области оказались обесточены после ракетных ударов по энергосистеме региона. Об этом в Telegram сообщил глава областной администрации Максим Марченко.

«Все службы находятся на местах и уже приступили к возобновлению электроснабжения», — написал он.

Ранее власти Украины сообщили, что в Одессе в результате ракетного удара были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. В результате в городе пропали электричество и вода, была остановлена работа котельных и электротранспорта.

Днем 5 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В нескольких регионах прозвучали взрывы, ракетными ударами была повреждена энергосистема страны.

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Алевтина Запольская
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