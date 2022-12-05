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21:26, 5 декабря 2022Бывший СССР

Во всех областях Украины ввели аварийные отключения электричества

«Укрэнерго»: аварийные отключения электричества начались во всех областях Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pavlo Palamarchuk / Globallookpress.com

Во всех областях Украины действуют аварийные отключения электроэнергии. Отмечается, что ситуация усугубилась после попаданий по объектам энергетической инфраструктуры в понедельник, 5 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале энергокомпании «Укрэнерго».

В заявлении компании говорится, что в сочетании с усиливающимися морозами в ближайшие сутки ожидается увеличение дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех регионах будет введен режим аварийных отключений.

Представители компании назвали ситуацию сложной, но контролируемой. Отмечается, что службы работают над тем, чтобы обеспечить энергоснабжение пострадавших регионов по резервным схемам. «Первоначально электроэнергия будет подана на объекты критической инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

Ранее Украина сообщила об ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Также стало известно, что «Укрэнерго» планирует выставить РФ счет за поврежденные и уничтоженные объекты. Для этого компания может обратиться в Европейский суд по правам человека.

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Екатерина Подвигина
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