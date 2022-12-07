Бухгалтер показала на видео скрываемую от коллег деталь гардероба

TikTok-блогер заявила, что носит чулки под офисным нарядом во время работы бухгалтером

Стажерка-бухгалтер и блогерша с никнеймом Oliveskinbaby показала на видео скрываемую от коллег деталь гардероба. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика девушка предстала в блузке с цветочным принтом с рукавами до локтей, которую она сочетала с короткой серой юбкой. Кроме того, она распустила волосы и дополнила образ очками и остроносыми черными туфлями на шпильках. Юзерша пояснила, что данный наряд она носит в офисе во время работы.

В то же время блогерша отметила, что, собираясь на смену, вместо колготок она надевает чулки. Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала, что под юбкой находится данное изделие с подвязками, о котором, по словам девушки, не подозревают ее коллеги.

Ранее в декабре медсестра Джессика Берден удивила подписчиков неожиданной вещью под униформой. Так, в начале видео пользовательница сети с никнеймом jboss7691 приподняла верхнюю часть своей рабочей одежды и показала черный корсет.