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04:01, 6 декабря 2022Ценности

Медсестра удивила подписчиков неожиданной вещью под униформой

Медсестра Джессика Берден показала корсет под униформой и удивила подписчиков

Кадр: JBOSS7691 / TikTok

Медсестра Джессика Берден удивила подписчиков неожиданной вещью под униформой. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Так, в начале видео пользовательница сети с никнеймом jboss7691 приподняла верхнюю часть своей рабочей одежды и показала черный корсет. По ее словам, она носит его в течение дня. После этого женщина повернулась к камере спиной и развязывала шнурки на изделии, продемонстрировав фигуру с разных сторон.

Зрители восхитились внешним видом медработницы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Хочу целый день наблюдать такую сногсшибательную красоту», «Ты очень красивая», «Продолжай его носить. У тебя великолепная фигура», — высказывались они.

В июле окружающие пристыдили медсестру и блогершу с пышными формами Эрику за способ носить медицинскую одежду. На размещенных в сети кадрах девушка продемонстрировала свою фигуру в облегающей униформе синего цвета, состоящей из брюк и рубашки с нагрудным карманом и короткими рукавами. При этом видно, что обхват груди медработницы значительно превышает обхват ее талии.

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Мария Винар
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