Медсестру с пышными формами пристыдили за способ носить медицинскую одежду

Медсестру Эрику с пышными формами пристыдили из-за облегающей медицинской одежды

Окружающие пристыдили медсестру и блогершу с пышными формами Эрику (фамилия неизвестна) за способ носить медицинскую одежду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписано более 94 тысяч человек.

На размещенных в сети кадрах девушка продемонстрировала свою фигуру в облегающей униформе синего цвета, состоящей из брюк и рубашки с нагрудным карманом и короткими рукавами. При этом видно, что обхват груди медработницы значительно превышает обхват ее талии. Кроме того, юзерша показала, как данные предметы гардероба выглядят на моделях продающего их бренда. Так, верхняя часть наряда имеет свободный крой и не обтягивает бюсты манекенщиц.

Инфлюэнсерша отметила, что ее внешний вид сочли неподобающим и предложили приобрести одежду большего размера. Однако, по словам девушки, данный наряд соответствует параметрам ее фигуры. Так, ее рост составляет 158 сантиметров при весе 48 килограммов.

Ранее блогерша с никнеймом bcgymx рассказала, что купила в сети наряд британского бренда Oh Polly и осталась с обнаженным бюстом. Девушка объяснила, что заказала голубое платье длины миди на одно плечо, которое было оформлено асимметричными вырезами в области груди и живота.