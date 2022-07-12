Девушка заказала платье и смутилась своего непристойного вида во время примерки

Блогерша bcgymx осталась с обнаженной грудью, примерив купленный в сети наряд Oh Polly

Блогерша с никнеймом bcgymx купила в сети наряд британского бренда Oh Polly и смутилась своего непристойного вида во время примерки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка объяснила, что заказала голубое платье длины миди на одно плечо, которое было оформлено асимметричными вырезами в области груди и живота. При этом она показала скриншот каталога интернет-магазина, где данное изделие стоимостью 45 фунтов стерлингов (3,3 тысячи рублей) демонстрировала модель. Так, на изображении видно, что бюст манекенщицы остается прикрыт двумя отрезками ткани.

Затем пользовательница соцсети сама примерила платье, которое, в отличие от указанного на сайте, обнажило ее грудь. «Этот бренд заставил меня выглядеть неприлично. (...) Нижняя часть платья сидит идеально, но верхнюю я даже не смогла натянуть», — отметила блогерша.

Зрители оказались удивлены внешним видом героини материала и предложили ей надеть наряд другим способом. «О боже, что это?», «Может, лямка должна быть на другом плече?», «Я уже давно отказалась от изделий этой марки», — прокомментировали они.

В апреле сообщалось о блогерше Сабрине Стюарт, которая купила платье в интернет-магазине Asos и обнаружила, что доставленный почтой наряд похож на костюм персонажа Большая Птица из детской телевизионной программы «Улица Сезам». На сайте ретейлера юзерша с никнеймом sabrinalstewart заказала неоновое миди-платье с бахромой. Стоимость покупки составила 320 долларов (приблизительно 25,5 тысячи рублей). Упомянутый наряд девушка планировала надеть на празднование Пасхи.