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15:24, 8 декабря 2022Наука и техника

Доказаны ритуальные бои между анкилозаврами

Biology Letters: анкилозавры использовали хвостовые булавы друг против друга

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Image

Ученые США и Канады доказали, что анкилозавры использовали хвостовые булавы не только против крупных хищников, таких как тираннозавры, но и в борьбе друг с другом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.

Палеонтологи изучили окаменелость анкилозавра Zuul crurivastator, найденного в формации реки Джудит в северной части Монтаны, и обнаружили следы удара массивной булавой другой особи этого же вида: шипы возле бедер ящера были сломаны, но затем вновь зажили. Это указывает на то, что у анкилозавров было сложное поведение, и самцы ящеров могли бороться за социальное и территориальное лидерство и даже конкурировать друг с другом за самку.

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Травоядный динозавр жил 76 миллионов лет назад и назван в честь вымышленного монстра Зуула из фильма 1984 года «Охотники за привидениями». Первоначально ученые освободили из камня череп и хвост ящера, а в ходе дальнейших работ выяснилось, что тело сохранило большую часть кожи и костной брони по всей спине и бокам. Тело зуула было покрыто костяными пластинами разных форм и размеров, а те, что располагались на боках, были особенно большими и остроконечными. У ряда шипов возле бедер отсутствовали кончики, а кость и роговая оболочка зажили и обрели более гладкую, тупую форму.

Характер травм указывает на то, что они стали результатом формы ритуального боя между двумя анкилозаврами и не были вызваны нападением крупного хищного динозавра. Хвост зуулов достигал трех метров в длину, имел острые шипы по бокам, а на кончике находили огромные круглые костяные наросты. Предполагается, что хвостовые булавы использовались также для разбивания задних лап двуногих тираннозавров, из-за чего Zuul crurivastator получил вторую часть имени, которая переводится как «разрушитель голеней».

Исследователи пришли к выводу, что сама булава является результатом полового отбора подобно павлиньему хвосту или рогов у оленей. Они не нашли доказательства того, что на ее эволюцию повлияла угроза со стороны хищников. Однако это не отвергает того, что анкилозавры действительно защищались от тираннозавров.

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Александр Еникеев
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