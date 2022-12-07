Сенатор заявил о провале попыток Запада превратить Белоруссию в «антироссию»

Сенатор Косачев заявил о провале попыток Запада превратить Белоруссию в «антироссию»

Попытки Запада превратить Белоруссию в «антироссию» по аналогии с Украиной оказались провальными. Об этом, выступая на медиафоруме «Беларусь — Россия: равноправный союз, общая история, совместное будущее» в ТАСС, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Наверное, нет сейчас после Украины, которую уже окончательно превратили в антироссию, более желанной добычи для наших западных оппонентов, чем попробовать сделать то же самое с Белоруссией. И ведь ничего не получается. Попытки предпринимались, но ничего не получается», — сказал он.

Косачев отметил, что несмотря на внешнее давление Белоруссия остается братским государством для России. Он поблагодарил страну и ее жителей за то, что они продолжают «держать удар».

Сенатор предположил, что попытки Запада не увенчались успехом, потому что белорусы и россияне объединены общими ценностями и историей. «У нас потрясающее настоящее и у нас, разумеется, общее будущее», — добавил Косачев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские и российские военные проходят подготовку как единая армия, чтобы дать отпор в случае нападения.