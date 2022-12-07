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16:27, 7 декабря 2022Мир

Мигранты сбежали из самолета после аварийного приземления в Испании

28 мигрантов сбежали из самолета после приземления в Барселоне из-за беременной женщины

Фото: Javier Esteban / Unsplash

28 человек сбежали из самолета после аварийного приземления в аэропорту Барселоны после того, как одна из пассажирок заявила, что у нее начались роды. Об этом сообщает El Pais.

Пилот рейса авиакомпании Pegasus, следовавшего из марокканской Касабланки в Стамбул, утром 7 декабря запросил приземление в испанском аэропорту Эль-Прат, так как беременная женщина заявила, что у нее начались схватки. После посадки и открытия дверей 28 человек, предположительно мигрантов, сбежали из самолета.

14 из сбежавших были задержаны, 5 добровольно согласились вернуться на борт. Остальных еще разыскивают. По сообщениям очевидцев, их видели неподалеку от аэропорта, они пытались остановить попутные машины. Полиция предполагает, что беглецы таким образом решили нелегально попасть в Испанию.

Остальным предстоит депортация из Испании на родину, при этом их гражданство не уточняется. Среди них, как ожидается, будет и беременная женщина, так как после обследования выяснилось, что она находится на пятом месяце беременности, и признаков преждевременных родов у нее не нашли. Ее также арестовали.

В прошлом году пассажиры рейса СургутМосква, который выполняла авиакомпания Utair, возмутились массовой задержкой вылета на несколько часов. Один из пассажиров сбежал по трапу воздушного судна, так как устал ждать.

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Антон Похиляк
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