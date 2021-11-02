Россиянин сбежал из самолета из-за долгой задержки рейса и попал на видео

Пассажиры рейса Сургут — Москва, который выполняла российская авиакомпания Utair, возмутились массовой задержкой вылета на несколько часов. Один из пассажиров сбежал по трапу воздушного судна, так как устал ждать. Видео происходящего на борту опубликовал Telegram-канал Mash.

Так, ролик был сделан в Нижнем Новгороде, куда из-за густого тумана в Москве были перенаправлены более 30 самолетов. На кадрах, снятых очевидцем из иллюминатора, можно увидеть, как один из пассажиров сбегает по трапу воздушного судна. Отмечалось, что мужчина устал ждать вылета, прорвал оцепление стюардесс и направился в город, чтобы добраться до Москвы на поезде.

Кроме того, на видео попал конфликт другого путешественника со стюардессой. «Четвертый час пошел уже, девушка!» — возмутился россиянин. «Давайте мы все уйдем, просто отдайте нам багаж», — прокричал другой пассажир и пригрозил обращением в прокуратуру.

Ранее, 2 ноября, в аэропортах Москвы из-за тумана задержали и отменили более 140 рейсов. Так, во Внуково задержали 31 рейс и отменили еще три, в Домодедово — 37 и 14 рейсов соответственно. В Шереметьево задержано 42 рейса, 14 отменено. Кроме того, более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за погодных условий в столице.

Как сообщает РБК, в аэропорту Нижнего Новгорода образовалась пробка из самолетов, которые не смогли приземлиться в Москве из-за сильного тумана. Так, авиагавань Стригино приняла 30 пассажирских лайнеров.

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