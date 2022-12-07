В российском городе запретили использовать беспилотники

Глава Марий Эл Зайцев запретил использование беспилотных летательных аппаратов в регионе

В Марий Эл со вторника, 6 декабря, запретили использование беспилотников. Соответствующий указ подписал глава российского региона Юрий Зайцев, оно опубликовано на официальном сайте губернатора.

Из документа следует, что запрет не распространяется на органы государственной власти и местного самоуправления. Также запускать БПЛА можно «по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями».

Подобная мера в российском регионе будет действовать до снятия уровня базовой готовности. Указ губернатора вступил в силу со дня его публикации.

Беспилотники уже запретили в нескольких регионах России. В частности, запрет на их использование действует в Рязанской и Нижегородской области, а также в Пермском крае.