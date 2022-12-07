Reuters: США отказались от жестких санкций против чипов из Китая под давлением бизнеса

Сенаторы США под давлением бизнеса отказались одобрить поправку к ежегодному закону о бюджете Минобороны страны (NDAA), которая вводила бы более жесткие санкции против китайских производителей микрочипов и запрещала бы американским госорганам и подрядчикам их использование. Об этом пишет Reuters.

В окончательной версии закона компаниям, выполняющими госконтракты, позволяется приобретение чипов, произведенных китайскими компаниями, в течение ближайших пяти лет. Ранее сенаторы Чак Шумер и Джон Корнин предлагали прекратить использование полупроводников немедленно или уже через два года. Под ограничения должны были попасть все микрочипы, производимые китайскими гигантами отрасли: SMIC, YMTC и CXMT. Такие меры объяснялись соображениями национальной безопасности страны.

По словам представителя сенатора Корнина, пятилетний срок установлен для того, чтобы соответствовать закону о чипах, принятому в этом году. Он подразумевает выделение 52 миллиардов долларов в качестве грантов для расширения производства чипов на территории США и стран-союзников.

В то же время бизнес и Торговая палата США, которые лоббировали отмену или смягчение поправки, отмечали, что чипы SMIC, содержащиеся практически во всей бытовой электронике и мобильных телефонах, будет крайне сложно идентифицировать. Представители компаний утверждали, что отказ от использования таких чипов при производстве, например, тостера или обязательное прекращение их закупок со стороны условных поставщиков бумаги американским госорганам не приведет к укреплению национальной безопасности США.

При этом продукция компании SMIC была внесена в американские черные списки еще при администрации президента Дональда Трампа. Кроме того, Министерство торговли страны расследует возможные факты нарушения экспортного контроля со стороны YMTC, и она тоже может быть включена в стоп-листы в ближайшем будущем.

7 октября Министерство торговли США запретило американским компаниям и гражданам продавать в Китай полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии. Также ограничивается экспорт технологий, которые позволят Китаю создавать собственное оборудование для изготовления полупроводников.