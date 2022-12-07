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15:28, 7 декабря 2022Путешествия

Мужчина изменил девушке с проституткой на отдыхе и пошел под суд

В Австралии немецкий турист задушил проститутку во время секса и пошел под суд

Фото: Michael Förtsch / Unsplash

Немецкий турист, путешествующий по Австралии со своей девушкой, пошел под суд за убийство проститутки. Об этом пишет New York Post.

Убийство произошло еще в 2020 году, однако приговор мужчине вынесли только сейчас. 27-летний Тобиас Пик (Tobias Pick) путешествовал по Австралии со своей девушкой около года. В День Подарков, который ежегодно отмечается 26 декабря, пара поссорилась, и немец решил изменить спутнице и отдохнуть с 49-летней проституткой Цзингай Чжан (Jingai Zhang).

По словам туриста, во время секса Чжан попросила немного ее придушить для «повышения сексуального удовольствия». Сначала Пик зажал шею девушки рукой, а после платьем, однако, не рассчитав силы, случайно задушил ее. После немец украл у проститутки 1604 доллара наличными (около 100 тысяч рублей) и ее мобильный телефон, который позже выбросил в реку.

Вынося приговор, судья отметил, что поведение туриста после смерти проститутки усугубило серьезность преступления, а обоюдное согласие не оправдывает действия, приводящие к смерти. Пик получил пять лет тюремного заключения. Отмечалось, что у Чжан был муж, который до этого не подозревал, кем работала жена и что у нее были другие отношения.

Ранее в октябре турист из Великобритании пожаловался, что не может вернуться домой из Таиланда без паспорта и денег. Документы и все наличные из номера украла местная проститутка, которую мужчина пригласил к себе в отель.

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Дарья Рыбак
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