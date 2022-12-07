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10:36, 7 декабря 2022Среда обитания

Назван самый экологически чистый регион России

Исследование НРА и МГУ: самым экологически чистым регионом России назвали Татарстан

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Татарстан назвали самым экологически чистым регионом России. Об этом говорится в исследовании НРА и МГУ, сообщают «Известия».

Авторы исследования разделили регионы на группы по уровню соответствия ESG-критериям (вопросы экологии, социальной политики и корпоративного управления). По экологическому показателю Татарстан занял первое место, на второй строчке — Тюменская область. Топ-3 списка замкнула Саха. Москва расположилась на четвертой позиции.

Что касается общего рейтинга соответствия ESG-критериям, то лидером стала Москва — город располагает экономическими ресурсами и ведет работу в области устойчивого развития. Вторую строчку занял Татарстан. Ниже расположились Тюменская, Белгородская области и Санкт-Петербург.

В июне 2022 года аналитики сервиса «Работа.ру» пришли к выводу, что самым экологически чистым регионом России является Алтай — таковым его назвали 57 процентов опрошенных жителей страны. Второе место заняла Карелия, тройку лидеров замкнул Кавказ.

Нина Ташевская
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