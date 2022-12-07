Итальянцы начали чаще воровать в магазинах из-за роста цен

Agenzia Nova: итальянцы начали чаще воровать в магазинах из-за кризиса и роста цен

На фоне энергетического кризиса и роста цен на продукты итальянцы начали чаще воровать в магазинах. Об этом сообщает агентство Agenzia Nova.

По информации издания, граждане стали чаще совершать мелкие кражи, чтобы обеспечить себе пропитание. «Свидетельства бедности в Риме все нарастают. Они поступают и из супермаркетов. О мелких кражах там практически никогда не заявляют в полицию, и поэтому они не включаются в статистику», — уточняет агентство. Отмечается, что о кражах можно узнать только от сотрудников магазинов.

Охранник одного из супермаркетов рассказал Agenzia Nova, что в последнее время участились случаи, когда покупатель «случайно» кладет в карман недорогой товар. Он отметил, что выявил более десятка мелких краж за две недели. Другой охранник рассказал, что мужчина пытался вынести из магазина продукцию на 177 евро, объясним это тем, что ему нечем кормить шестерых детей.

Ранее Financial Times писало, что в настоящее время глобальная инфляция достигла максимума и в ближайшие месяцы должна начать замедляться. По мнению экономистов, о будущем снижении роста цен свидетельствует падение с пиковых значений стоимости сырьевых товаров и их доставки, а также улучшение инфляционных ожиданий населения.