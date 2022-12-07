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13:19, 7 декабря 2022Мир

В США закрыли дело об убийстве журналиста против принца Саудовской Аравии

Суд США закрыл дело против принца Саудовской Аравии об убийстве журналиста Хашогги
Мохаммед бин Салман

Мохаммед бин Салман. Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters

Судья окружного суда США Джон Бейтс, долгое время руководивший делами, касающимися национальной безопасности, признал, что вынужден закрыть дело против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана о его причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Об этом пишет The Guardian.

Решение отклонить гражданский иск, который был подан невестой Хашогги Хатиджей Ченгиз и НКО Dawn, основанной убитым журналистом, видимо, знаменует собой конец усилий по привлечению кронпринца к ответственности за убийство в 2018 году, отмечает издание.

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Кроме того, теперь бин Салман может свободно ездить в Соединенные Штаты. Хотя дело против него не было возбуждено прокуратурой США, имеющей право его арестовать, у кронпринца могли возникнуть некоторые юридические проблемы.

Суд принял такое решение после того, как Госдепартамент США выразил мнение, что наследный принц обладает иммунитетом от обвинений по делу об убийстве Хашогги.

Журналист исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашогги жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

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Елизавета Наумова
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