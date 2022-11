Госдеп США заявил об иммунитете кронпринца Саудовской Аравии в деле Хашогги

AP: Госдеп США заявил об иммунитете Мухаммеда бен Салмана в деле об убийстве Хашогги

Госдепартамент США выразил мнение, что премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд обладает иммунитетом от обвинений по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Associated Press.

Соответствующий документ с оценкой Госдепа был направлен Минюстом в суд. Уточняется, что кронпринц обладает неприкосновенностью как действующий глава правительства Саудовской Аравии.

Несмотря на рекомендацию суду, Госдеп также выразил безоговорочное осуждение со своей стороны чудовищного убийства Хашогги. Как отмечает AP, данный документ не имеет юридической силы. Итоговое решение о представлении иммунитета будет принимать суд.

Иск против Мухаммеда бен Салман Аль Сауда был подан невестой журналиста Хатидже Дженгиз и правозащитной организацией Democracy for the Arab World Now в 2020 году. В состоящей из семи пунктов жалобе фигурируют еще 28 граждан королевства.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.