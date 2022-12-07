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15:40, 7 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии назвали углубление интеграции с Россией ответом на давление Запада

В Белоруссии заявили, что углубление интеграции с Россией стало ответом на давление Запада

Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС

Углубление интеграции России и Белоруссии является ответом на давление западных стран. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Совета республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, его слова приводит «БЕЛТА».

«Углубление интеграции Беларуси и России стало адекватным ответом на гибридную войну со стороны так называемого коллективного Запада. (...) Важным инструментом интеграции являются 28 отраслевых союзных программ», — сказал он на медиафоруме «Беларусь-Россия: равноправный союз, общая история, совместное будущее».

Рачков подчеркнул, что Москва и Минск уже сделали многое для нивелирования последствий внешнего давления. По его словам, России и Белоруссии приходится отвечать на многочисленные вызовы и угрозы. Рачков также отметил, создание Союзного государства заложило фундамент стратегического сближения стран.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что попытки западной стороны превратить Белоруссию в «антироссию» по аналогии с Украиной оказались провальными. Как он утверждает, республика остается братским государством для России, несмотря на внешнее давление.

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Кристина Есикова
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