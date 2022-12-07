Раскрыто отношение работодателей к выходному 31 декабря

«Работа.ру» и СберПодбор: более 80% работодателей согласились сделать 31 декабря выходным

Абсолютное большинство (88 процентов) опрошенных сервисами «Работа.ру» и СберПодбор российских работодателей согласны с идеей сделать 31 декабря официальным выходным днем, следует из результатов исследования, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Главными аргументом в пользу объявления выходного 31 декабря представители компаний посчитали то, что многие сотрудники и так берут отгул или отпуск в этот день (52 процента) или просто не выполняют рабочие обязанности (50 процентов). Также около 46 процентов работодателей отметили, что к 31 декабря все задачи уже выполнены, а 36 процентов ссылаются на то, что их клиенты тоже отдыхают.

В то же время 12 процентов компаний раскрыли, что негативно относятся к предложению о дополнительном выходном дне. Бизнес сетует на то, что в России и так много праздников (54 процента), компании недополучают прибыль (25 процентов) и клиенты продолжают работать (17 процентов).

При этом в текущем году 31 декабря выпадет на субботу. И 84 процента компаний не готовы по этому случаю объявлять выходной в пятницу.

Опрос проводился в ноябре. В нем приняли участие более 1000 представителей компаний из всех регионов России.

Ранее с предложением сделать 31 декабря официальным выходным днем вместо 8 января выступили в Госдуме. Соответствующая инициатива поступила от депутатов ЛДПР.