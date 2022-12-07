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20:31, 7 декабря 2022Россия

Путин назвал длительным процессом появление результатов спецоперации

Президент России Путин назвал длительным процессом появление результатов СВО на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал длительным процессом появление результатов российской спецоперации (СВО) на Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Конечно, это длительный процесс может быть», — сказал глава государства.

В то же время Путин подчеркнул, что появление в ходе спецоперации в составе России новых территорий и превращение Азовского моря во внутренний водоем стало значимым результатом.

Четыре новых субъекта федерации — Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября после подписания Владимиром Путиным соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в регионах с 23 по 27 сентября.

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Варвара Кошечкина
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