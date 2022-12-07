Президент России Путин рассказал о погибшей в ДТП в Донбассе враче

В ДТП в Донбассе трагически погибла врач, помогавшая детям. Об этом на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) рассказал президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на официальном канале Кремля в Telegram.

По словам главы государства, погибшая была там «не в туристической поездке», она работала в республиках Донбасса давно.

«К сожалению, это произошло правда в результате ДТП. Это трагическая случайность, трагический случай. Там водитель не справился с управлением на скользкой дороге, но она ж там была не просто так». — рассказал глава государства, обсуждая с членом СПЧ Ольгой Демичевой работу врачей на Донбассе.

Известно, что погибшая — врач-педиатр Медведевской ЦРБ, командированная для проведения профосмотров детей в новых территориях России Наталия Кострова. Женщина погибла в унесшей жизни 16 человек аварии в Шахтерском районе Донецкой народной республики. О смерти Костровой также сообщал Минздрав Марий Эл.

Столкновение микроавтобуса и перевозившего военных КамАЗа произошло утром 7 декабря. По последним данным, в результате аварии погибли 16 человек, еще шестеро пострадали. Эту информацию подтвердил врио главы республики Денис Пушилин. От также сообщил, что среди погибших есть военные.