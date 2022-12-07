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09:42, 7 декабря 2022Россия

В ДТП с грузовиком в ДНР погибли 16 человек

В ДНР при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли 16 человек

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) грузовик и микроавтобус попали в ДТП, в результате которого погибли 16 человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы в среду, 7 декабря, пишет ТАСС.

Смертельная авария произошла на автодороге Шахтерск — Торез. «Произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — приводит агентство слова собеседника.

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Евгения Куликова
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