В ДТП с грузовиком в ДНР погибли 16 человек

В ДНР при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли 16 человек

В Донецкой народной республике (ДНР) грузовик и микроавтобус попали в ДТП, в результате которого погибли 16 человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы в среду, 7 декабря, пишет ТАСС.

Смертельная авария произошла на автодороге Шахтерск — Торез. «Произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — приводит агентство слова собеседника.