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14:46, 7 декабря 2022Экономика

США приготовились поставить рекорд по добыче нефти

Bloomberg: США повысили прогноз по добыче нефти в 2023 году

Фото: David Thielen / Unsplash

США повысили свой прогноз по добыче нефти в следующем году, пишет Bloomberg. Ожидается, что в 2023 году показатель составит в среднем 12,34 миллиона баррелей в день, превысив рекордные 12,315 миллиона баррелей, установленные в 2019 году.

Согласно данным Baker Hughes Co., прогноз США был повышен из-за роста числа нефтяных установок, которые в этом году увеличились примерно на 30 процентов.

Brent от TradingView

Пока США готовятся поставить рекорд по добыче сырья, Россия на фоне неопределенной ситуации может снизить добычу нефти. Об этом говорил вице-премьер Александр Новак 6 декабря.

Он также признал, что из-за ограничений стране придется менять логистические цепочки. При этом Новак уверен, что российская нефть будет востребована в мире, несмотря на введенные Западом эмбарго и ценовой потолок.

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Платон Щукин
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