США приготовились поставить рекорд по добыче нефти

Bloomberg: США повысили прогноз по добыче нефти в 2023 году

США повысили свой прогноз по добыче нефти в следующем году, пишет Bloomberg. Ожидается, что в 2023 году показатель составит в среднем 12,34 миллиона баррелей в день, превысив рекордные 12,315 миллиона баррелей, установленные в 2019 году.

Согласно данным Baker Hughes Co., прогноз США был повышен из-за роста числа нефтяных установок, которые в этом году увеличились примерно на 30 процентов.

Пока США готовятся поставить рекорд по добыче сырья, Россия на фоне неопределенной ситуации может снизить добычу нефти. Об этом говорил вице-премьер Александр Новак 6 декабря.

Он также признал, что из-за ограничений стране придется менять логистические цепочки. При этом Новак уверен, что российская нефть будет востребована в мире, несмотря на введенные Западом эмбарго и ценовой потолок.