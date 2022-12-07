В США назвали сроки обрушения энергетической инфраструктуры Украины

НКО Mercy Corps допустила разрушение энергетической инфраструктуры Украины к концу года

В международной гуманитарной организации Mercy Corps спрогнозировали сроки полного обрушения энергетической инфраструктуры Украины. Соответствующий материал опубликовало издание Newsweek.

Так, по прогнозам НКО, это может произойти до конца текущего года.

«Энергетическая инфраструктура может полностью разрушиться в течении нескольких недель, если обстрелы продолжатся», — следует из статьи.

По словам представителя организации Майкла Янга, отключения электричества на территории Украины могут продолжаться неделями. Кроме того, многие украинские города с«танут непригодными для жизни в течение четырех месяцев» из-за низких температур, заключили в Mercy Corps.

5 декабря Минобороны заявило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины. Там уточнили, что в качестве целей были назначены объекты оборонного комплекса, узлы связи, энергетики и воинских частей Украины. Всего было намечено 17 целей, все их удалось поразить.