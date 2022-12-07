Звезда «Дома-2» погасила ипотеку

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала, что погасила ипотеку на квартиру за год

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала, что погасила ипотеку на квартиру в Москве. Новостью об этом она поделилась со своими подписчиками в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда «Дома-2» отметила, что изначально она оформляла кредит на 30 лет, однако ей удалось выплатить всю сумму менее чем за год, и теперь квартира, в которой она проживает, официально принадлежит ей. Она призналась, что очень гордится собой.

«Еще год назад, когда я брала ипотеку — я брала ее на 30 лет, на минуточку, потому что не знала, как будет, что будет, какой будет заработок — я понимала, что погашу ее гораздо раньше. Но что мне хватит сил закрыть ее за год, конечно, я даже надеяться не могла. Поэтому верьте в себя, это очень важно, даже если никто не верит», — дала совет подписчикам Ефременкова.

В январе Юлия Ефременкова сообщила, что столкнулась с трудностями при покупке квартиры в Москве — ей не сразу одобрили ипотеку на недвижимость. Квартиру площадью 72 квадратных метра, стоимость которой составляет примерно 15 миллионов рублей, звезда «Дома-2» приобрела перед Новым годом.